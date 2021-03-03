В этот раз первенство среди сдаваемых категорий взяли разноцветные пластиковые крышки от напитков.

Признались в любви... природе! На экологической акции "Экогород" в Киржаче местные жители сложили сердце из бутылок с пластиковыми крышечками.Акцию по приёму раздельно собранных отходов периодически проводит регоператор "Хартия". В "Экогороде" на переработку принимают отходы из пластика, стекла, бумаги, картона и алюминиевые банки. В этот раз первенство среди сдаваемых категорий взяли разноцветные пластиковые крышки от напитков. Их внушающее количество вдохновило участников акции на создание своеобразной инсталляции. Кстати, такой мелкий мусор оператор собирает для всероссийского благотворительного проекта "Добрые крышечки". Во Владимире подобную акцию проводит детский клуб "Рассвет" на улице Верхняя Дуброва 34. Он работает каждый день по будням с 14 до 20:00. На вырученные средства от переработанного пластика детям покупают инвалидные коляски или кресла. Так обычный мусор превращается в добрые дела.