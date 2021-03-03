«Забаву» решили не проводить из-за обращений от зоозащитников.

С 8 марта по всей стране начинается масленичная неделя. По традиции накануне Прощённого воскресенья в Суздале на территории Музея деревянного зодчества состоится празднование широкой Масленицы.Мероприятие пройдёт без традиционных гусиных боёв. «Забаву» решили отменить.Открытие запланировано на 11 утра. Гостей праздника ждут соревнования по старинному русскому контактному виду спорта – киле, выступление театра силы «Эра» из Белгорода. Любой желающий сможет попытаться взгромоздиться масленичный столб. Также участников ждут конкурсы, катание с ледяных горок, народные аттракционы и качели.На протяжении дня на территории будут звучать фольклорные песни в исполнении ансамблей «Владимирские рожечники», «Баловень», «Радуница».Для детей в музее проведут мастер-классы и кукольные спектакли.Завершится Масленица взятием снежного городка.