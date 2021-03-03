Энергетики устанавливают причины дефекта теплосети на улице Луначарского. К вечеру в домах владимирцев снова остыли батареи. Жители города делятся в социальных сетях кадрами горячих

Энергетики устанавливают причины дефекта теплосети на улице Луначарского. К вечеру в домах владимирцев снова остыли батареи. Жители города делятся в социальных сетях кадрами горячих ручьёв на улице Луначарского. Там снова произошёл порыв на теплопроводе. Напомним, 26 февраля энергетики завершили работы на магистральном трубопроводе возле дома №13 по улице Луначарского. Теперь в том районе произошёл ещё