Эксперты авторитетного финансового издания Forbes составили список самых крупных землевладельцев в России. В их собственности находятся сотни тысяч гектаров территории. Рейтинг возглавил ..

Эксперты авторитетного финансового издания Forbes составили список самых крупных землевладельцев в России. В их собственности находятся сотни тысяч гектаров территории.Рейтинг возглавил "Агрокомплекс" имени Ткачёва, принадлежащий бывшему министру сельского хозяйства России Александру Ткачёву. Площадь его земель составляет 660 тысяч гектаров, а их стоимость оценивается в 88,6 миллиардов рублей. За ним следует "Продимекс" Игоря Худокормова: во владении предприятия находится около 900 тысяч гектаров стоимостью 65,1 миллиарда рублей. Третье место занимает "Мираторг", принадлежащий братьям Виктору и Александру Линникам. Агрохолдинг насчитывает более миллиона гектаров, стоимость которых оценивается в 49,1 миллиарда рублей, передаёт .