Руководитель нового департамента молодежной политики прокомментировал скандал вокруг Областного дома молодёжи. Директор департамента Николай Костылёв провёл онлайн-брифинг, на котором

Руководитель нового департамента молодежной политики прокомментировал скандал вокруг Областного дома молодёжи. Директор департамента Николай Костылёв провёл онлайн-брифинг, на котором рассказал о своей работе и планах. В частности, высказался по поводу скандальной истории, которая нашумела в СМИ и социальных сетях. Напомним, ранее представители молодёжных объединений и некоммерческих организаций заявили в СМИ, что “Дом НКО” якобы “выселяют”