Злоумышленник являлся сотрудником компании и имел доступ к банковской карте. Воспользовавшись удобным моментом, в одном из банкоматов он осуществил снятие с нее денежных средств...

Сотрудники Отдела уголовного розыска ОМВД России по району Арбат г. Москвы задержали мужчину, подозреваемого в хищении денежных средств с корпоративной банковской карты.В полицию поступило заявление от руководителя одной из организаций. Он сообщил, что бухгалтер фирмы обнаружил несанкционированное снятие денежных средств с корпоративной банковской карты. Материальный ущерб составил 600 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на улице Богданова задержали подозреваемого. Им оказался 56-летний москвич. Установлено, что задержанный являлся сотрудником данной компании и имел доступ к банковской карте. Воспользовавшись удобным моментом, в одном из банкоматов он осуществил снятие с нее денежных средств. Похищенным злоумышленник распорядился по своему усмотрению.Следствием ОМВД России по району Арбат возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60