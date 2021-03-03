Последние недели в России наблюдается спад заболеваемости COVID-19. Однако расслабляться жителям страны пока не следует.

Последние недели в России наблюдается спад заболеваемости COVID-19. Однако расслабляться жителям страны пока не следует.Иммунолог Владимир Болибок рассказал, что особенностью коронавируса являются активные мутации. В результате появляются штаммы, которые, как правило, имеют новые свойства, например, "британская" разновидность COVID-19 заразнее, чем все прежде известные мутации.По мнению эксперта, если в ближайшие недели в Россию не попадут новые штаммы коронавируса, то весна пройдет спокойно с точки зрения эпидпроцесса. Благоприятная ситуация будет складываться и летом, когда многие граждане возьмут отпуска и разъедутся по дачам.Однако осенью страну может захлестнуть новая волна заболеваемости. В комментарии телеграм-каналу "Радиоточка НСН" Болибок заявил, что когда в сентябре люди приедут в города и вернутся на работу, то распространение COVID-19 начнется с новой силой.Общее количество заразившихся коронавирусом в России сегодня составляет 4,2 миллиона. Суточный прирост новых случаев держится на уровне 10-11 тысяч. Выздоровели и покинули больницы 3,8 миллиона человек. За весь период пандемии в стране было зафиксировано более 87 тысяч летальных исходов.Ранее главный врач московской больницы Марьяна Лысенко поведала об опасном последствии COVID-19, который может проявиться у перенесших болезнь пациентов. Подробнее – в .