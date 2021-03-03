В игорных точках изъято игорное оборудование – более 20 единиц компьютерной техники.

Региональным Следственным управлением СК РФ в тесном взаимодействии с УФСБ возбуждено уголовное дело в отношении четырех жителей Владимирской области по факту организации и проведения азартных игр.По версии следствия, в период с середины 2019 года по февраль 2021 года обвиняемые незаконно организовали на территории города Гусь-Хрустальный сеть подпольных игорных клубов, где проводили азартные игры с использованием игрового оборудования и информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет. Деятельность заведений тщательно конспирировалась. В ходе проведенных правоохранительными органами оперативно-розыскных и следственных действий пресечена деятельность 2 незаконных игорных клубов, а также изъято игровое оборудование в количестве более 20 единиц.Следователем СК России совместно с сотрудниками УФСБ по Владимирской области в ходе проведенных обысков в игорных точках изъято игорное оборудование – более 20 единиц компьютерной техники.Все фигуранты задержаны на территории Владимирской области. По ходатайству следователя СК России в отношении мужчины и женщины судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, в отношении остальных соучастниц – подписка о не выезде и надлежащем поведении.Расследование уголовного дела продолжается.