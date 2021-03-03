Признает вину и возмещает моральный вред. В Октябрьском районном суде прошло второе заседание по делу водителя, который в сентябре прошлого года насмерть сбил 30-летную Дарью Марян. Женщина в

Признает вину и возмещает моральный вред. В Октябрьском районном суде прошло второе заседание по делу водителя, который в сентябре прошлого года насмерть сбил 30-летную Дарью Марян. Женщина в ночное время шла переходила по “зебре” Большую Московскую в районе Центра ИЗО. По данным следствия, 20-летний студент ВлГУ, гражданин Узбекистана Хаким Бакоев двигался по центру города с