Фонд президентских грантов направил 1,6 миллиарда рублей на увеличение поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в регионах. Средства распределены между 84 субъектами Федерации.

Фонд президентских грантов направил 1,6 миллиарда рублей на увеличение поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в регионах. Средства распределены между 84 субъектами Федерации.Гранты распределены 3 марта на заседании координационного комитета под председательством первого заместителя руководителя Администрации президента Сергея Кириенко. Заинтересованность в сотрудничестве высказали все регионы.84 субъекта запросили софинансирование у фонда. На такую поддержку предусмотрено 2,9 миллиарда рублей в текущем году.Координационный комитет добавил к этой сумме 1,6 миллиарда рублей. Деньги распределены между 84 субъектами. Всего на поддержку социально ориентированных региональных НКО в том году направлено 4,5 миллиарда рублей.Также распределяются прямые гранты на сумму более восьми миллиардов рублей. Итоги первого конкурса стали известны 14 января.Подать заявку на участие во втором конкурсе можно до 15 марта. На сайте Фонда президентских грантов опубликованы условия, порядок софинансирования и распределения средств между регионами.