Уголовные дела возбуждены в Муроме и Юрьев-Польском.

В середине февраля в дежурную часть МО МВД России «Муромский» обратился местный житель, сообщивший, что из его автомобиля пропала барсетка с деньгами и документами.Сотрудникам полиции мужчина, работающий водителем такси, пояснил, что во время выполнения очередного заказа машина увязла в снегу. Пассажир такси помогал вытолкать авто. Когда попытки оказались безуспешными, мужчина вернулся в салон, а водитель остался на улице ожидать помощь. Спустя несколько минут пассажир вышел, поймал попутку и уехал. Пропажу барсетки, в которой находились 3 000 рублей и документы, потерпевший обнаружил утром.В течение нескольких дней сотрудники уголовного розыска проводили оперативно-розыскные мероприятия, в результате которых подозреваемый в совершении кражи был задержан. Им оказался 34-летний житель города Мурома.Злоумышленник в содеянном сознался, пояснив, что похищенные деньги потратил на личные нужды.Документы были изъяты и возвращены законному владельцу.В феврале с заявлением о краже барсетки с 15 000 рублей в полицию обратился житель Юрьев-Польского района. Пропажу мужчина, работающий в такси, обнаружил после того, как авто покинул пассажир.Оперативники установили личность злоумышленника и задержали его. Фигурант, 25-летний местный житель, дал признательные показания, пояснив, что воспользовался отсутствием внимания со стороны водителя и похитил имущество. Часть денег он успел потратить.В настоящее время в отношении фигурантов возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража).