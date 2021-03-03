Воспользовавшись отсутствием собственника жилого помещения и убедившись, что за их преступными действиями никто не наблюдает, злоумышленники проникли в квартиру и похитили бытовые приборы...

Сотрудниками уголовного розыска УВД по ЗелАО задержаны подозреваемые в хищении бытовых приборов из квартиры.В ОМВД России по районам Матушкино и Савелки г. Москвы обратился 37-летний мужчина. Потерпевший сообщил, что неизвестные проникли в его квартиру, расположенную в одном из домов в 1 микрорайоне, и похитили телевизор, утюг и фен.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска в 14 микрорайоне г. Зеленограда задержали подозреваемых. Ими оказались двое местных жителей в возрасте 31 и 37 лет.Установлено, что заявитель сдавал данную квартиру в посуточную аренду, а ключи прятал в подъезде дома. Подозреваемым стало известно, где находятся ключи. Воспользовавшись отсутствием собственника жилого помещения и убедившись, что за их преступными действиями никто не наблюдает, они проникли в квартиру и похитили бытовые приборы. После злоумышленники вызвали такси и с похищенным отправились в съемное жильё, где проживают. Впоследствии имущество они сбыли, а вырученными денежными средствами распорядились по своему усмотрению.Следователем СО ОМВД России по району Крюково г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЗелАО(499) 731-94-31