Руководителю УФСИН в регионе внесено представление. Устранение нарушений находится на контроле надзорного ведомства.

Прокурор Владимирской области Игорь Пантюшин провел проверку соблюдения требований уголовно-исполнительного законодательства в ФКУ ИК №5.Проверяющие обошли отряды колонии, осмотрели помещения штрафного изолятора, камерного типа, столовой, больницы, других коммунально-бытовых объектов. Проведен опрос заключённых.«В ходе мероприятия выявлено, что не все помещения учреждения оборудованы противопожарной защитой. При этом ШИЗО, ПКТ и медчасть требуют ремонта», - уточнили результаты проверки в облпрокуратуре.В итоге руководителю УФСИН в регионе внесено представление. Устранение нарушений находится на контроле надзорного ведомства.