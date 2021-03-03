Работа над картиной Женщина, которая поет на долгие годы сделала певицу Аллу Пугачеву врагом композитора Александра Зацепина. Поступок вокалистки автор музыки считал в крайней степени возмутительным.

Работа над картиной "Женщина, которая поет" на долгие годысделала певицу Аллу Пугачеву врагом композитора Александра Зацепина. Поступоквокалистки автор музыки считал в крайней степени возмутительным.В 1975 году Алла Пугачева триумфально выступила на фестивале"Золотой Орфей" в Болгарии. Артистка получила Гран-при за исполнениекомпозиций "Арлекино" и "Ты снишься мне". Появление 26-летней певицы врамках вокального состязания впечатлило композитора Александра Зацепина и поэтаЛеонида Дербенева. Они решили снять Аллу Пугачеву в музыкальной ленте."Мосфильм" поддержал идею. В короткиесроки нашли режиссера. Им стал Александр Орлов. Создание литературного фундамента картины доверили Анатолию Степанову.Сценарий переписывали несколько раз. Первый вариант забраковало руководство киностудии –героиня показалась неинтеллигентной и малопривлекательной. Вторая версия текстане понравилась самой Алле Пугачевой. Вокалистка считала, что у центральногоперсонажа отсутствует характер. Орлов и Степанов клятвенно обещали певице, чтовнесут необходимые правки в процессе съемок.Незадолго до старта работы на площадке Пугачеву внезапно запретилиснимать. Палки в колеса Алле Борисовне ставил новый заведующий комитета по пропаганде.Сотрудник ведомства испытывал личную неприязнь к вокалистке и пытался навредить ее карьере. Ко всему прочему, Пугачева разругалась с руководством "Мосфильма" -актриса не хотела выполнять требования администрации киностудии.Главную роль в картине планировали отдать Людмиле Гурченко.Звезда "Карнавальной ночи" отказалась, так как героиня была сильно моложе еесамой.В фильм "Женщина, которая поет" пробовалась Валентина Игнатьева. Она имела все шансы получить работу, но в деловмешалась Пугачева. Алла Борисовна попросила устроить пробы и ей. Оба вариантаотправили руководству киностудии. В итоге на "Мосфильме"скрепя сердцепришли к выводу, что АллаПугачева – идеальный вариант.Уже на съемках фильма произошел грандиозныйскандал. Алла Пугачева уговорила режиссера включить в ленту несколько песенмолодого автора Бориса Горбоноса. Артистка рассказала Александру Орловудушещипательную историю талантливого юноши из Люберец, который по ее словам, полупарализован.Кинематографист захотел помочь молодому композитору с инвалидностью и согласилсявзять его слова и музыку в картину.Бориса Горбоноса ввели тайком от Александра Зацепина. Узнавоб этом, композитор обиделся. Спустя время Зацепина ждал новый удар –выяснилось, что никакого Горбоноса нет. Песни, якобы от парня-инвалида,написала сама Алла Пугачева. Эту мистификацию вокалистка разработала совместнос тогдашним супругом Александром Стефановичем. Алла Борисовна очень хотелапопробовать себя в новом качестве, но ее не принимали всерьез. Отчаявшись,артистка решилась на обман.Александр Зацепин разругался со съемочнойгруппой фильма и прекратил сотрудничество. Много лет композитор не прощал вокалистку. Песни для фильма "31 июня" автор музыки отдал ТатьянеАнциферовой, хотя писал их для Аллы Пугачевой.Премьера ленты "Женщина, которая поет" состоялась 2 марта1979 года. Критики фильм растерзали, однако обычным зрителям он понравился. Вкартине было все, что так любит аудитория – хорошие песни, любимая вокалистка илирическая история.Интересные факты о фильме "Женщина, которая поет"Текст композиции "Женщина, которая поет" основан настихотворении Кайсына Кулиева "Женщина, которую люблю". Это работа поэта очень нравилась Алле Пугачевой. Она преобразовала ее в песню. С музыкой вокалистке помог Леонид Гарин.Во время рекламной кампании зрителям обещали, что картинабудет автобиографической. На самом деле фильм вообщене отражал реальных фактов из жизни Аллы Пугачевой.Валентина Игнатьева благодаря пробам в фильм Александра Орловаполучила работу в картине "Бархатный сезон".Сценарий картины с Пугачевой назывался "Третья любовь".