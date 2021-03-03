3 марта 14:00 Владимирский филиал «Т Плюс» приступил к работам по восстановлению герметичности магистрального трубопровода по улице Луначарского, д. 13.

3 марта 14:00 Владимирский филиал «Т Плюс» приступил к работам по восстановлению герметичности магистрального трубопровода по улице Луначарского, д. 13.В связи с этим до 00:00 ограничена подача тепла и горячей воды для 19 жилых домов и 24 зданий и учреждений по ул. Луначарского, Сакко и Ванцетти, Батурина (полный список в таблице ниже), сообщила пресс-служба компании.Для потребителей Ленинского и Октябрьского района теплоноситель будет подаваться по сниженным параметрам.Компания приносит извинения за доставленные неудобства и приложит все усилия, чтобы завершить работы в полном объеме в установленные сроки.Перечень потребителей, попавшие под ограничение теплоснабжения в указанный временной промежуток.тк.294 (Луначарского 28,19)тк54п (Батурина 14,10,10в; Луначарского 13а,15; Михайловская 8а; С. и Ванцетти 41а,60/62,62,64,64а,66)тк54л (Луначарского 24,18,22а,26,26а)тк67 (Горького 67)тк74 (2 Никольская 6,8; Ильича 11,13,7б,9; Кн.монастырь 17,21,22,28,29; Княгининская 2,4,6а,7,7в)Напмним, что дефект на теплосетях на улице Луначарского был обнаружен 15 февраля. Но тогда коммунальщики ремонтные работы из-за морозов. Чтобы снизить риск повреждения системы теплоснабжения города. Восстановительные