На улице Луначарского во Владимире продолжаются ремонтные работы на магистральном трубопроводе . Накануне без без тепла и горячей воды остались 19 жилых домов и 24 здания.

На улице Луначарского во Владимире продолжаются ремонтные работы на магистральном трубопроводе . Накануне без без тепла и горячей воды остались 19 жилых домов и 24 здания.Там обнаружился еще один порыв. Напомним, ремонтные работы на магистрали ведутся с 15 февраля. На время морозов их приостанавливали. На место порыва прибыл глава Владимира Андрей Шохин .- После запуска предыдущей протечки появилась еще одна , у них увеличилась подпитка . соответственно , еще один прорыв , вскрыли- приняли решение Тплюс, что перед холодами, которые будут на следующей неделе, быстро исправить это. Они слили воду, и хотят к утру запустить систему.