Договорённость с Ковровской государственной технологической академией и Владимирским государственным университетом уже достигнута

В ходе онлайн-брифинга руководитель департамента молодёжной политики и общественных проектов Николай Костылев объявил, что «Студенческая весна» во Владимирской области стартует 28 апреля.Он отметил, что уже достигнута договорённость с Ковровской государственной технологической академией и Владимирским государственным университетом. Также госслужащий анонсировал проведение форума «Верю в Отечество», который пройдёт осенью. На трёхдневное мероприятие планируется собрать более 200 участников.«Диалог с героем» и «Диалог на равных» планируется проводить ежемесячно. Возможно, приедет лётчик Дамир Юсупов, который 15 августа 2019 года совершил аварийную посадку на кукурузное поле под Жуковским», - пояснил директор молодёжного департамента.В середине марта Николай Костылев встретится с руководством Росмолодёжи, которому он намерен предложить Владимирскую область как площадку для проведения всероссийских мероприятий.