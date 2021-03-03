Средства будут потрачены на благоустройство.

Во Владимирской области около полутора миллионов рублей направлено на благоустройство сёл и деревень. Средства перечислены по программе самообложения, которая предусматривает софинансирование со стороны местных жителей в размере 50% от стоимости работ. Об этом сообщили в администрации Владимиркой области.Бюджетные средства будут выделены:– Андреевскому сельскому поселению – 3 тысячи рублей, на уличное освещение села Андреевское;– посёлку Уршельский – 112,9 тысяч рублей, на благоустройство деревень Аббакумово и Заболотье, на уличное освещение в посёлке Уршельский и покупку машины для уборки снега;– Новосельскому сельскому – 10 тысяч рублей, на покупку скейт-парка для посёлка Новый;– Кольчугинскому району – 762,3 тысячи рублей, на газоснабжение деревни Журавлиха;– городу Кольчугино – 342 тыс. рублей, на газоснабжение;– Есиплевскому сельскому поселению – 46,25 тысяч рублей, на уличное освещение в селе Новобусино;– Бутылицкому сельскому поселению – 37 тысяч рублей, на благоустройство деревни Копнино;– Ляховскому сельскому поселению – в размере 10 тысяч рублей, на уличное освещение в селе Ляхи;– Рождественскому сельскому поселению – 107,5 тысяч рублей, на уличное освещение в деревне Степаниха и благоустройство деревни Калитеево;– Новоалександровскому сельскому поселению – 20 тысяч рублей, на благоустройство деревни Внуково.