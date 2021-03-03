В Коврове при финансовой поддержке ВНИИ Сигнал появится сквер имени легендарного директора иснститута Юрия Сазыкина.

В Коврове при финансовой поддержке ВНИИ "Сигнал" появится сквер имени легендарного директора института Юрия Сазыкина.Он заложил на предприятии традиции, которым следуют и сегодня. Всероссийский научно-исследовательский институт "Сигнал"входит в холдинг НПО "высокоточные комплексы" госкорпорации Ростех и является членом владимирского отделения Союза Машиностроителей России.Для сотрудников Всероссийского научно-исследовательского института "Сигнал" предусмотрены особые программы.Система дополнительного медицинского страхования в ведущих медучреждениях, страховка от несчастных случаев и болезни, санаторно-курортное лечение - за последние пять лет в санаториях отдохнули почти пятьсот человек. Для сотрудников также предусмотрена дополнительная негосударственная пенсия - ей воспользовались уже 150 человек. Важный вид соцподдержки - программа жилищная, рассказывает замдиректора предприятия по безопасности Александр Клоков.На эти цели за последние пять лет потрачено более 14 миллионов рублей.Александр Клоков, заместитель директора АО "ВНИИ "Сигнал" (ГК Ростех):- Субсидируется первоначальный взнос на приобретение жилья. Компенсируется процент по выплате ипотеки. Данная программа разработана специально для наиболее востребованных для института специалистов.Программа действует с 2015 года. За это время жилищные условия улучшили 28 работников. Ведущий инженер Тарас КапрАренко посвятил предприятию уже 20 лет. Ему удалось получить субсидию по жилищной программе. Треть ипотеки погасило предприятие. Это дает возможность пустить средства на семью, а не отдавать банку, рассказывает сотрудник.Тарас Капраренко, ведущий инженер АО "ВНИИ "Сигнал" (ГК Ростех):- Очень удачная социальная программа и очень хорошо все подобрано. При проблемах и обращении к руководству, предприятие поможет.Институт оказывает поддержку городу: спортивной школе "Сигнал" и Центру дополнительного образования "Родничок".И уже 65 лет ведет научно-исследовательскую деятельность в сфере вооружения и военной техники. Сегодня являясь одним из лучших предприятий в России.Анастасия Сахарова.Семен Карпов. Вести-Владимир.