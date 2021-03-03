В Гусь-Хрустальном работала сеть подпольных игорных клубов. Незаконную деятельность прикрыли сотрудники ФСБ и Следственного комитета. Региональный Следком возбудил уголовное дело по

В Гусь-Хрустальном работала сеть подпольных игорных клубов. Незаконную деятельность прикрыли сотрудники ФСБ и Следственного комитета. Региональный Следком возбудил уголовное дело по части 2 статьи 171.2 УК РФ – Незаконные организация и проведение азартных игр. По версии следствия, четверо жителей Гусь-Хрустального в 2019-м году незаконно организовали 2 подпольных казино. В них они разместили обычные персональные компьютеры