В России разработают стандарты для предоставления гостиничных услуг по системе all inclusive (все включено). Вице-премьер Дмитрий Чернышенко уже поручил Ростуризму проработать этот вопрос.

Сейчас российские гостиницы по-разному применяют формат все включено, сообщил Коммерсант. Если в одном отеле гостям предлагают пять приемов пищи в день, то в другом питание может предоставляться круглосуточно. Ростуризм должен будет скорректировать действующие правила, разграничив категории все включено и ультра все включено.Гендиректор туроператора Дельфин Сергей Ромашкин пояснил, что в Турции есть четкое разделение типов обслуживания. В России же туристы часто не понимают, на что именно могут рассчитывать при системе Все включено. Ведомство до 5 марта должно будет сообщить, стоит ли включать в нацпроект по развитию туризма меры для продвижения системы все включено в России.Также Чернышенко поручил Ростуризму изучить вопрос об объявлении моратория на банкротства туроператоров. С его помощью власти хотят защитить интересы россиян. Во время пандемии некоторые участники рынка не выполнили свои обязательства перед туристами. К концу 2020 года объем долга оценили в 16 миллиардов рублей.