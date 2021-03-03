Гусиных потех за любовь в Суздале на Масленицу 13 марта не будет. Вместо этого в ВСМЗ предлагают другое зрелищное соревнование. Это произошло из-за обращений экоактивистов. Между тем,

Гусиных потех за любовь в Суздале на Масленицу 13 марта не будет. Вместо этого в ВСМЗ предлагают другое зрелищное соревнование. Это произошло из-за обращений экоактивистов. Между тем, традиционно гусиные потехи за любовь собирали множество зрителей и были одни из главных “фишек” празднества. Проходили эти бои с определёнными правилами. Например, гусям нельзя было щипать друг друга