Это альтернатива психоневрологическому интернату, инновационная программа жизни недееспособных людей в домашних условиях.

Во Владимире 7 лет с открытия отмечает первая в России Квартира постоянного сопровождаемого проживания молодых людей с инвалидностью.Это альтернатива психоневрологическому интернату, инновационная программа жизни недееспособных людей в домашних условиях. Семикомнатную квартиру приобрели на средства родителей общественной организации "Свет". В ней проживает 5 мужчин. Рядом всегда находится педагог, но при этом у каждого из них есть личное пространство. А для полноценной жизни у воспитанников АРДИ "Свет" есть и собственная пенсия, и множество нетипичных увлечений.- Ребята все у нас с утра заняты. Они не просто здесь живут, как в интернате. Вот людей собрали в интернате, они живут. Наши ребята, кто ходит в швейный цех, кто в свечную мастерскую, Паша работает коноводом. Ещё они все в театре.