Группа общественников и промышленников просит отменить их.

В Гусь-Хрустальном инициативная группа, состоящая из общественников и руководителей предприятий, направила председателю горсовета Николаю Балахину обращение с просьбой рассмотреть возможность отмены прямых выборов главы города.Отбор на пост мэра города предлагается проводить при помощи конкурсной комиссии, а утверждать голосованием местных депутатов.Сегодня, 3 марта, в 14:00 народные избранники должны были рассмотреть письмо и, по идее, назначить публичные слушания по проекту изменений в Устав. Однако заседание перенесено на неопределённый срок. Вопрос повис в воздухе.Сейчас Гусь-Хрустальный возглавляет Алексей Соколов, который в 2017 году избран горожанами на пятилетний срок.Напомним, что Гусь-Хрустальный и Муром - последние два города региона, где сохранились прямые выборы мэра.