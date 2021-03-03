Ковровский горсуд вынес суровый приговор 29-летнему местному жителю. Он признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

Ковровский горсуд вынес суровый приговор 29-летнему местному жителю. Он признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Судом установлено, что в августе 2020-го года два товарища находились на улице Коврова в состоянии алкогольного опьянения. Между мужчинами произошёл конфликт. В итоге он перерос в драку. Один мужчина ударил другого по лицу,