Министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал, как чувствует себя президент страны Владимир Зеленский после введения вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19. По словам ..

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал, как чувствует себя президент страны Владимир Зеленский после введения вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19. По словам политика, состояние главы государства не вызывает опасений.Степанов сообщил, что у Зеленского не возникло осложнений из-за прививки, он находится в хорошем самочувствии.Напомним, что накануне украинский лидер начал вакцинацию от ковида препаратом от британско-шведской фирмы AstraZeneca и Оксфордского университета "Covishield", который был произведён в Индии, передаёт .