Перемещаться между Москвой и областью становится еще проще. Теперь картой Тройка можно оплатить проезд на 100 новых маршрутах столичного региона.

Перемещаться между Москвой и областью становится еще проще. Теперь картой "Тройка" можно оплатить проезд на 100 новых маршрутах столичного региона.Число автобусов Подмосковья, в которых можно оплатить проезд картой "Тройка", продолжает увеличиваться. Новые 100 маршрутов связывают Москву с 22 округами столичного региона.Глава Департамента транспорта Москвы Максим Ликусутов уверен: первый этап создания единой билетной системы прошел успешно. Карту "Тройка" ежедневно используют тысячи пассажиров. По словам Ликсутова, по "Тройке" в Подмосковье с начала февраля совершено около 50 тысяч поездок."Возможность использования одной карты для оплаты проезда в столичном и подмосковном общественном транспорте сделает поездки для пассажиров наших двух регионов еще удобнее», — отметил руководитель столичного Дептранса.Внедрение "Тройки" в Московской области сократит количество карт у пассажиров, которые раньше пользовались и "Тройкой", и подмосковной транспортной картой "Стрелка", отметил в беседе с "Дни.ру" председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов.По его словам, пользование единой картой позволит экономить время и денежные средства на пересадках. Также Зотов напомнил, что по карте "Тройка" можно накапливать баллы и получать скидки в кафе, ресторанах и магазинах."Фактически Москва и Подмосковье создают единое транспортное пространство. Это логичная и назревшая мера, поскольку большое количество людей ежедневно перемещаются между столицей, областью и соседними регионами", – подчеркнул эксперт.Объединение транспортного пространства Москвы и Подмосковье отвечает современным требованиям мобильности и повышает уровень организации пассажирских перевозок, считает эксперт движения "Сильная Россия" по вопросам транспорта, директор Транспортной ассоциации московской агломерации (ТАМА) Норайр Блудян.Тенденция универсализации пассажирского сервиса должна продолжиться, уверен эксперт. Он напомнил, что ряд регионов уже выразили заинтересованность в подключении к системе карты "Тройка". "Это говорит о том, что такая мера полезна и выгодна для пассажиров", – сказал Блудян в беседе с корреспондентом "Дни.ру"."Конечная цель – чтобы житель России имел единую карту, приложения и сервисы, которыми он мог бы воспользоваться независимо от того, в каком городе находится", – считает эксперт.Карту "Тройка" принимают уже 1,5 тысячи автобусов Московской области. Ее можно приобрести во всех кассах метро, МЦК, в киосках Мосгортранса и пригородных электропоездов.Внедрение "Тройки" в Московской области началось 1 февраля 2021 года. Карта будет действовать на более чем 300 подмосковных маршрутах пассажирского общественного транспорта.