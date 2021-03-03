Суздальская межрайонная прокуратура потребовала незамедлительно устранить нарушения законодательства в сфере предоставления коммунальных услуг населению.

Суздальская межрайонная прокуратура потребовала незамедлительно устранить нарушения законодательства в сфере предоставления коммунальных услуг населению.Установлено, что с 26 февраля 2021 в поселке Садовый на улицах Владимирской и Центральной отсутствует холодное водоснабжение. По состоянию на 2 марта 2021 года работы на улице Владимирской полностью не завершены, отсутствует вода на верхних этажах домов. Продолжительность срока отсутствия холодного водоснабжения для жителей многоквартирных домов на указанных улицах превышает нормативную и составляет 4 дня (более 96 часов).Вопреки требованиям законодательства со стороны должностных лиц управления развития инфраструктуры и дорожного хозяйства Суздальского района и МУП «Суздальские коммунальные системы» действенных мер, направленных на обеспечение населения водой не принято, что нарушает права граждан и повлекло их обоснованное обращение в прокуратуру.Межрайонной прокуратурой главе администрации Суздальского района направлено представление с требованием незамедлительного устранения нарушений. Кроме того, в отношении директора МУП «Суздальские коммунальные системы» возбуждено производство об административном правонарушении за нарушение режима обеспечения населения коммунальными услугами, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.