Сегодня, 3 марта, ООО «Ковровские котлы» посетил замгубернатора региона Александр Ремига. Он ознакомился с организацией на предприятии бережливого производства. В цехах создан эталонный ..

Сегодня, 3 марта, ООО «Ковровские котлы» посетил замгубернатора региона Александр Ремига. Он ознакомился с организацией на предприятии бережливого производства. В цехах создан эталонный участок, в планах – перенос оборудования для выстраивания потока-образца от постовой сборки к конвейерной. На заводе уже начались строительно-монтажные работы по расширению производственных площадей для оптимизации логистики.Через Фонд развития промышленности компания планирует привлечь 300 млн рублей на реализацию инвестпроекта по расширению производства.«Речь идёт о выпуске готовой продукции, которая востребована на отечественном рынке», – сообщил Александр Ремига.Добавим, что сейчас на выпуске энергетических комплексов на базе водогрейных, термомасляных и паровых котлов, трудится более 120 человек.