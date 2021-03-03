Бывший депутат Верховной рады Татьяна Черновол призвала готовиться к захвату Крыма. На ее слова отреагировали в России.

Бывший депутат Верховной рады Татьяна Черновол призвала готовиться к "захвату" Крыма. На ее слова отреагировали в России.Громкое заявление прозвучало накануне. Черновол посоветовала властям Украины дождаться, когда в России начнутся массовые беспорядки, и тогда начать военную операцию по возвращению полуострова. "Мы должны быть постоянно готовы", – подчеркнула экс-депутат.Депутат от Крымского региона Михаил Шеремет отметил, что призыв украинского политика является нарушением норм международного права и российского законодательства. Он уверен: Черновол должна понести ответственность за свое высказывание.Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал слова экс-депутата "безумием". По его мнению, власти Незалежной так и не поняли, что цивилизованное государство нельзя построить на агрессии."Только бессмертные или обезумевшие политики могут делать подобные заявления", – отметил Гемпель, намекнув, что Черновол относится ко второму типу.Военный специалист Игорь Коротченко попросил россиян не беспокоиться из-за слов экс-депутата. Он рассказал, что у Украины сегодня нет необходимых ресурсов для захвата Крыма. Такую операцию никто не проведет, в том числе и вооруженные силыСевероатлантического Альянса, заключил он.Напомним, Крым был включен в состав России в марте 2014 года. Этому событию предшествовал масштабный референдум, где большинство избирателей отдали голос за присоединение. Власти Украины отказались признать этот факт и назвали полуостров "временно оккупированной территорией".