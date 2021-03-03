С 26 февраля жители двух улиц в посёлке Садовый Суздальского района живут без воды. К такому выводу пришли прокуроры после проведенной проверки. В надзорном ведомстве установили, что в

С 26 февраля жители двух улиц в посёлке Садовый Суздальского района живут без воды. К такому выводу пришли прокуроры после проведенной проверки. В надзорном ведомстве установили, что в Суздальском районе нарушается законодательство в сфере предоставления коммунальных услуг. Как сообщают в прокуратуре, с 26 февраля в поселке Садовый на улицах Владимирской и Центральной отсутствует холодное водоснабжение.