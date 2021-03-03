С 26 февраля по 1 марта в Оренбурге прошёл Чемпионат России по самбо среди мужчин и женщин.

С 26 февраля по 1 марта в Оренбурге прошёл Чемпионат России по самбо среди мужчин и женщин.В первый день соревнований в весовой категории до 98 кг выступал представитель Владимирской области – мастер спорта международного класса Антон Коновалов. Одержав три победы в предварительных встречах, в четвёртом круге соревнований в схватке за выход в финал Антон встретился с лидером этой весовой категории, Заслуженным мастером спорта России, неоднократным чемпионом мира Альсимом Черноскуловым из Свердловской области.Титул и звания соперника не помешали владимирскому самбисту настроиться на победу и уверенно выиграть полуфинальную встречу. В финале Антону противостоял Мастер спорта международного класса из Москвы Андрей Гусаров, которому он также не оставил никаких шансов на победу. Завоевав золотую медаль Чемпионата России, Антон Коновалов получил путёвку на Чемпионат Мира, который пройдёт в ноябре в Москве.Во второй день соревнований Владимирскую область в весовой категории до 72 кг представляла Заслуженный мастер спорта России Анастасия Хомячкова. Одержав три победы, в финальной встрече Анастасия предупреждением проиграла спортсменке из Екатеринбурга и заняла второе место. В составе сборной команды России наша самбистка будет выступать на Чемпионате Европы, которое состоится в мае в Италии.