Электронные сервисы Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) в последнее время набирают все большую популярность. В электронном виде можно подать заявление на получение всех наиболее востребованных услуг Роср

Электронные сервисы Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) в последнее время набирают все большую популярность. В электронном виде можно подать заявление на получение всех наиболее востребованных услуг Росреестра.Наибольшей популярностью пользуется услуга предоставления сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).Повышенным вниманием граждан к онлайн-сервисам активно пользуются мошенники. Используя дизайн и символику официального сайта ведомства, мошенники создают сайты-двойники Росреестра, вводя пользователей в заблуждение. Убедиться в подлинности сайта можно по наличию электронного сервиса «Личный кабинет» и отсутствию рекламы. Такие ресурсы не отвечают за достоверность предоставляемых сведений, за сроки оказания услуги, сохранность персональных данных. Мошенники заявляют о своих полномочиях действовать от лица ведомства и предлагают за деньги оказать услуги, которые Росреестр, в ряде случаев, предоставляет бесплатно.Управление Росреестра по Владимирской области сообщает, что порядок предоставления сведений из ЕГРН установлен приказом Минэкономразвития России от 23.12.2015 № 968 «Об установлении порядка предоставления сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, и порядка уведомления заявителей о ходе оказания услуги по предоставлению сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости».Размер платы за получение услуг установлен приказом Росреестра от 13.05.2020 № П/0145 «Об установлении размеров платы за предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, и иной информации». Стоимость предоставления услуг различается в зависимости от того, в каком виде запрашивается документ - в бумажном или электронном, а также от категории заявителя - физическое лицо, юридическое лицо или государственный орган власти. Бесплатно любому лицу предоставляются сведения в виде выписки из ЕГРН о кадастровой стоимости объекта, а также обобщенная информация, полученная на основе сведений, содержащихся в ЕГРН.Подробно ознакомиться с размерами платы за предоставление сведений, содержащихся в ЕГРН, можно на сайте Росреестра по адресу: https://rosreestr.gov.ru/site/fiz/poluchit-svedeniya-iz-egrn/.Управление Росреестра по Владимирской области обращает внимание жителей региона на то, что уполномоченных представителей и посредников Росреестр не имеет, и получить достоверную и актуальную информацию о недвижимости в электронной форме можно воспользовавшись онлайн-сервисами официального сайта Росреестра по адресу: https://rosreestr.gov.ru.Управление Росреестра по Владимирской области призывает граждан быть внимательнее.