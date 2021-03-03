С 1 марта владимирский ЗАГС работает в ежедневном режиме. Теперь подать заявление на регистрацию брака, зарегистрировать рождения ребенка, установить отцовство, сменить имя или развестись

С 1 марта владимирский ЗАГС работает в ежедневном режиме. Теперь подать заявление на регистрацию брака, зарегистрировать рождения ребенка, установить отцовство, сменить имя или развестись можно в любой день, кроме воскресенья. Открывается ЗАГС на улице Добросельской в 8 утра и заканчивает работу в 5 вечера. Перерыв на обед – с 12 до 13 часов. В это