До 30 апреля этого года осуществляется приём документов для заключения договоров.

Департамент здравоохранения Владимирской области доводит до сведения абитуриентов и их родителей, что до 30 апреля этого года осуществляется приём документов для заключения договоров о целевом обучении в медицинских высших учебных заведениях.Ходатайства руководителей государственных медицинских организаций системы здравоохранения Владимирской области с гарантией последующего трудоустройства принимаются с понедельника по пятницу по адресу: г. Владимир, ул. Большая Московская, 61. Время приёма документов – с 09:00 до 17:00. Также необходимо приложить копию паспорта абитуриента (2, 3 страницы и отметка о регистрации).Целевое обучение жителей области предусмотрено в Ивановской государственной медицинской академии, Приволжском исследовательском медицинском университете (Нижний Новгород), Ярославском, Рязанском и Тверском государственных медицинских университетах, а также в Первом Московском государственном медицинском университете имени И.М. Сеченова.Дополнительная информация – у специалистов отдела кадров департамента здравоохранения Владимирской области по тел. (4922) 77-85-87.