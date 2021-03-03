Сегодня дорожники работают на улицах Добросельской, Безыменского, Никитской, Девической, Красноармейской, Ставровской, Горького, Асаткина, Рокадной, Октябрьском проспекте.

Сегодня, 3 марта, «Центр управления дорогами» продолжил латать дыры на дорогах Владимира.Накануне ямочный ремонт выполнен на улицах Мира, Ерофеевском спуске, Большой Московской, Летне-Перевозинской, Нижней Дуброве, Сперанского, Московском шоссе, Институтском городке. На перечисленных участках проезжей части устранено более 100 квадратных метров повреждений дорожного покрытия. На них израсходовали 6 тонн литой асфальтобетонной смеси.Аварийный ремонт продолжается. Сегодня дорожники работают на улицах Добросельской, Безыменского, Никитской, Девической, Красноармейской, Ставровской, Горького, Асаткина, Рокадной, Октябрьском проспекте.