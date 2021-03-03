Во Владимире на базе филиала РАНХиГС начал свою работу общественный штаб по контролю и наблюдению за выборами депутатов Госдумы.

Во Владимире на базе филиала РАНХиГС начал свою работу общественный штаб по контролю и наблюдению за выборами депутатов Госдумы.В 33 регионе штаб создан по инициативе Общественной палаты. В него войдут активисты, журналисты и политологи. Штаб будет заниматься подготовкой наблюдателей, их обучением и координацией. Руководителем отделения единогласным решением был выбран Михаил Осокин, председатель общественной организации Всероссийского общества инвалидов.Напомним, что в прошлом году, на голосовании по поправкам в Конституцию было порядка 5 тысяч наблюдателей. Как рассказывает председатель общественной палаты Владимирской области, Анатолий Анин, на выборах депутатов Госдумы количество наблюдателей увеличится на 20%.Анатолий Анин, председатель Общественной палаты Владимирской области:- Голосование по поправкам в Конституцию показало возможности широкого привлечения граждан Российской Федерации к общественному наблюдению на выборах, в референдумах, на голосованиях. Это повышает легальность и легитимность выборных компаний, поскольку связано с участием в наблюдении людей, которые живут рядом с нами, на соседней улице, в многоквартирном доме... люди, которых мы хорошо знаем.Напомним, что Единый день голосования назначен на 19 сентября. Половину мест в Парламенте согласно законодательству страны, займут депутаты по партийным спискам, другая половина выбирается по одномандатным округам.