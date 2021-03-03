В одном из районов Владимира росгвардейцы задержали 25-летнего молодого человека. Его подозревают в сбыте наркотиков. Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии патрулировали улицы, их

В одном из районов Владимира росгвардейцы задержали 25-летнего молодого человека. Его подозревают в сбыте наркотиков. Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии патрулировали улицы, их внимание привлёк подозрительный парень, который при виде машины с мигалками занервничал и попытался скрыться. Его передали сотрудникам полиции. На досмотре у молодого человека нашли больше 20 свертков с веществом коричневого цвета. Экспертиза показала,