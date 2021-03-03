Отмечено, что миграционная служба продолжает повышать качество оказания государственных услуг населению.

Во Владимире состоялось заседание Консультативного совета по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений.В работе заседания принял участие начальник отдела по вопросам миграции Управления МВД России по городу Владимиру Денис Батманов, член Общественного совета при УМВД России по Владимирской области Рафаиль Хабибуллин и член Общественного совета при УМВД России по городу Владимиру Сергей Яжан.В отчете об итогах работы Совета в прошедшем году представителем администрации города Владимира была отмечена успешная реализация проектов и предметное взаимодействие Консультативного совета с профильными службами УМВД, отвечающими за соблюдение миграционного законодательства.Начальник отдела по вопросам миграции УМВД России по городу Владимиру Денис Батманов в своем выступлении отметил, что сегодня по линии деятельности службы продолжается оказание государственных услуг населению. Качество их оказания регулярно оценивается членами общественных советов.В прошлом году в рамках акции «Гражданский мониторинг», инициированной Общественным советом при МВД России, общественники посетили подразделения по вопросам миграции в ряде районов 33 региона.По результатам посещений члены общественных советов отметили отсутствие очередей и минимальные временные затраты при прохождении процедуры приема и выдачи документов, своевременную наполняемость информационных стендов актуальными сведениями о порядке предоставления государственных услуг, оснащенность помещений и наличие необходимой документации для граждан.Положительная практика посещений подразделений ОВМ будет продолжена в будущем.