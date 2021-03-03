У Арчи фактически череп давил на головной мозг, из-за этого собаку парализовало.

Впервые во Владимире в ветклинике "Добрый доктор" провели сложнейшую операцию на головном мозге собаки. Пса Арчи буквально поставили на ноги.Пес Арчи теперь приходит в ветклинику "Добрый доктор" на своих четырех. А всего два месяца назад он был парализован.Евгений Чухлов, главный врач ветклиники "Добрый доктор": «Ситуация заключалось в том, что у Арчи фактически череп давил на головной мозг, из-за этого собаку парализовало. Это очень сложная операция. Сложная и в плане самой хирургии, и в плане анестезии. Потому что много рисков и соответственно работать с головным мозгом всегда сложно».Операцию на головном мозге специалисты ветклиники "Добрый доктор" провели впервые. До этого делали хирургические вмешательства на спинном мозге, удаляли грыжи.Максим Синюхин ветврач, анестезиолог: «Операция прошла хорошо. Но все равно волнительно. Потому что и животное такое средне-возрастное, 7 лет и первая операция в принципе такая сложная в клинике».Владелец Арчи до сих пор не верит, что его четвероногий друг жив. В "Добром докторе", считает Валентин Владимирович, совершили чудо.Валентин Горчаков, владелец Арчи: «Чувствует себя хорошо! 14 января сделали операцию, через неделю он уже стал вставать, а уже потом потихонечку ходить».Забота хозяина и профессионализм докторов сделали свое дело. Главное, вовремя обратиться. "Добрый доктор" ждет четвероногих пациентов и их хозяев.Вера Куликова, Семен Карпов«Вести-Владимир»