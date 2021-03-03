В Октябрьском районном суде сегодня прошло заседание по делу двадцатилетнего Хакима Бакоева, который в сентябре прошлого года насмерть сбил в центре Владимира мать двоих детей. В зале суда работала наша съемочная группа.

В Октябрьском районном суде сегодня прошло заседание по делу двадцатилетнего Хакима Бакоева, который в сентябре прошлого года насмерть сбил в центре Владимира мать двоих детей. В зале суда работала наша съемочная группа.Видео с камеры наблюдения на Большой Московской . На высокой скорости легковушка сбивает на пешеходном переходе девушку. Удар такой силы, что её отбрасывает на десять метров. Тридцатилетняя Дарья Марьян погибла на месте. Трагедия произошла в ночь на двадцать седьмое сентября. За рулём Лады Ларгус находился девятнадцатилетний студент ВлГУ , уроженец Узбекистана, Хаким Бакоев. Медэкспертиза показала, что он был трезв в момент аварии. Валерий Малородов- один из свидетелей по делу. Он ехал следом за автомобилем Бакоева. По его словам , за десять метров до перехода Ларгус перестроился в левую полосу. При этом девушку на зебре было отлично видно... А после ДТП , его виновник даже не вышел из машины узнать о состоянии сбитой.Валерий Малородов, свидетель:- Мы стояли как раз возле тела девушки с сотрудником, когда он допрашивал , спрашивал как все произошло, молодой человек, обвиняемый подошёл и начал утверждать, что он сбил её не на зебре, а она переходила в неположенном месте- то есть соответственно начал обманывать.У Дарьи Марьян остались муж и двое дочерей. Старшая - от первого брака сейчас находится под опекой дедушки. Младшая дочь до сих пор не знает , что мама погибла - рассказывает муж, Василий Марьян:- После гибели жены, я в принципе уже и не живу, я как то существую... Это лично мое состояние моральное и душевное. Ребёнок... Первое время ребёнок искал мать, спрашивал. Старался убрать фотографии... Но мать-то не вернётся уже , поэтому я сказал, что мама уехала, мама не вернётся.Как заявляет Василий Марьян , виновник ДТП до сих пор не принёс ему никаких извинений. Адвокат и родственники Бакоева предлагали загладить вину деньгами, но деньги он не взял.Сам Хаким Бакоев свою вину признал, так же как и то, что наезд он совершил непосредственно на пешеходном переходе.- Было извинение, он не принимал.- В настоящий момент ты можешь воспользоваться этой возможностью.-Марьян Василий Петрович, простите меня , пожалуйста. Искренне прям...-Вину признаёте свою?-Да, полностью признаю.Следующее заседание по делу пройдет восемнадцатого марта.Никита Тарбеев, Александр Чунаев Вести Владимир.