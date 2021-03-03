По мнению истцов, требования властей об обязательном использованим индивидуальных средств защиты при посещении магазинов, аптек, транспорта, вокзалов и других общественных мест противоречат законам страны.

Владимирцы пытаются оспорить пункты Указа губернатора, согласно которым в регионе вводится масочный режим. Соответствующее заявление направлено в суд. Первое заседание состоится 17 марта.По мнению истцов, требования властей об обязательном использованим индивидуальных средств защиты при посещении магазинов, аптек, транспорта, вокзалов и других общественных мест противоречат законам страны.Также активисты пытаются добиться отмены пунктов, согласно которым рекомендовано не оказывать услуги покупателям магазинов или пассажирам общественного транспорта без СИЗ.К слову, за нарушение масочного режима на всех истцов составлялись административные протоколы по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ.Вспомним судебную . В конце прошлого года Николай Байша , что губернатор Владимирской области не имел вводить право запрещать обслуживание людей без масок, но это ему не удалось.Добавим, что с 1 апреля по 1 октября прошлого года из 3291 протокола суды Владимирской области назначили наказания по 2 178 делам. При этом 309 протоколов было возвращено на доработку. По 747 делам производство прекращено.