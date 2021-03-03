По мнению истцов, требования властей об обязательном использованим индивидуальных средств защиты при посещении магазинов, аптек, транспорта, вокзалов и других общественных мест противоречат законам страны.
Владимирцы пытаются оспорить пункты Указа губернатора, согласно которым в регионе вводится масочный режим. Соответствующее заявление направлено в суд. Первое заседание состоится 17 марта.
По мнению истцов, требования властей об обязательном использованим индивидуальных средств защиты при посещении магазинов, аптек, транспорта, вокзалов и других общественных мест противоречат законам страны.
Также активисты пытаются добиться отмены пунктов, согласно которым рекомендовано не оказывать услуги покупателям магазинов или пассажирам общественного транспорта без СИЗ.
К слову, за нарушение масочного режима на всех истцов составлялись административные протоколы по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ.
Вспомним судебную . В конце прошлого года Николай Байша , что губернатор Владимирской области не имел вводить право запрещать обслуживание людей без масок, но это ему не удалось.
Добавим, что с 1 апреля по 1 октября прошлого года из 3291 протокола суды Владимирской области назначили наказания по 2 178 делам. При этом 309 протоколов было возвращено на доработку. По 747 делам производство прекращено.