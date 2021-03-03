Изъято более 20 единиц оборудования.

Управлением ФСБ по Владимирской области пресечена незаконная деятельность, связанная с организацией сети подпольных игорных заведений в Гусь-Хрустальном.По версии следствия, трое местных жителей незаконно организовали в городе несколько казино, в которых размещалось игровое оборудование.Отмечается, что работа игорного бизнеса тщательно конспирировалась.В ходе оперативно-розыскных и следственных действий выявлено две точки с игровыми автоматами, изъято более 20 единиц оборудования.В отношении подозреваемых Следственный комитет уже возбудил уголовное дело. Расследование продолжается.