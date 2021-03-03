С 10:10 до 11 часов утра 3 марта во Владимирской области завоют сирены – пройдёт техническая проверка автоматизированной системы централизованного оповещения населения и комплексной

С 10:10 до 11 часов утра 3 марта во Владимирской области завоют сирены – пройдёт техническая проверка автоматизированной системы централизованного оповещения населения и комплексной системы экстренного оповещения населения. Население просят никаких действий во время проверок не предпринимать. В соответствии с планом, с 10.10 будет производиться проверка специальных терминалов ОКСИОН, с 10.20 – проверка региональной автоматизированной