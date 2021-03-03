Общее количество умерших достигло 888.

За сутки скончались еще 5 больных.Общее количество умерших достигло 888.На территории Владимирской области за прошедшие сутки 3 марта лабораторно подтверждено 117 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 27 783 случая заболевания.Из них излечились 24813 человек.