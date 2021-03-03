На четыре меньше, чем накануне. По суточному приросту заболевших мы откатились к середине ноября. Общее количество заражённых теперь 27 783. В лидерах антирейтинга по-прежнему Владимир (+ 34

На четыре меньше, чем накануне. По суточному приросту заболевших мы откатились к середине ноября. Общее количество заражённых теперь 27 783. В лидерах антирейтинга по-прежнему Владимир (+ 34 заболевших за сутки). Второе место у Мурома (19 новых КОВИД-носителей). На третьем месте Гусь-Хрустальный (17 новых заболевших). Общая статистика по области выглядит сейчас так: Владимир — 6 224