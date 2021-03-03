В феврале владимирские полицейские раскрыли две кражи барсеток у таксистов. Как сообщают в пресс-службе полиции, в Муроме машина водителя такси увязла в снегу. Пассажир помог такстисту

В феврале владимирские полицейские раскрыли две кражи барсеток у таксистов. Как сообщают в пресс-службе полиции, в Муроме машина водителя такси увязла в снегу. Пассажир помог такстисту вытолкать авто, но безуспешно. Затем водитель остался на дороге просить помощи проезжающих, а его клиент вернулся в салон автомобиля. Через несколько минут мужчина вышел из машины, поймал попутку и