Накануне инструктаж прошла очередная группа добровольцев, которая вольётся в волонтёрскую работу на этой неделе.

Волонтеры ОНФ продолжают активную работу в медицинских учреждениях региона. Студенты помогают городским больницам №4 и №5 с вакцинацией жителей города Владимира.На прошлой неделе ребята прошли инструктаж и приступили к работе. Молодые люди и девушки обзванивают людей на повторную вакцинацию против коронавирусной инфекции, помогают им заполнить необходимую сопроводительную документацию, а также обзванивают жителей города, которые записались на вакцинацию.Накануне инструктаж прошла очередная группа добровольцев, которая вольётся в волонтёрскую работу на этой неделе. Вы также можете стать помощником в медучреждении. Для этого достаточно обратиться в в любой из соцсетей.