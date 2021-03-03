Глава правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении регионам 100 миллиардов рублей на развитие дорожной сети. В перечень субъектов Федерации попал и Хабаровский край.

Глава правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении регионам 100 миллиардов рублей на развитие дорожной сети. В перечень субъектов Федерации попал и Хабаровский край.Регион дополнительно получит 565 миллионов рублей. Деньги пойдут на ремонт городских дорог и трасс регионального и межрегионального значения.Хабаровский край получил одну из самых крупных сумм. При этом соседнему Приморью дополнительное финансирование не досталось.Еще 565 миллионов для Хабаровского края – результат политики врио губернатора Михаила Дегтярева, отмечают местные журналисты. "Который уже успел зарекомендовать себя как политик, умеющий извлекать из опыта работы и связей на федеральном уровне максимальную пользу для своего региона", – пишет "Восток медиа".В прошлом году бюджет региона получил на 57% больше средств, чем в 2019-м. Основная часть этих денег пришла в Хабаровский край после назначения Дегтярева врио губернатора.На реализацию национальных проектов регион получил 10 миллиардов рублей, на борьбе с коронавирусом – 8,4 миллиарда. Команде Дегтярева удалось привлечь большие средства на расселение аварийного жилья, развитие здравоохранения и решение проблем обманутых дольщиков.Дорожный вопрос особенно актуален для Дальнего Востока, телеграм-канал "Недебри". "В федеральном округе практически нет регионов, которым эти деньги были бы не нужны, однако жесткий отсев большинства из них наглядно показывает, что без усилий команд Дегтярева тоже остался бы на обочине – вместе с Приморьем и другими регионами. Но не случилось – и дорожная инфраструктура края получила надежное подспорье", – отмечают авторы.Ранее врио губернатора Хабаровского края провел деловой завтрак с представителями социального ориентированных НКО. Дегтярев новые меры поддержки некоммерческого сектора.