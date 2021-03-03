На территории Владимирской области за прошедшие сутки 3 марта лабораторно подтверждено 117 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 3 марта лабораторно подтверждено 117 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.34 сл. в г. Владимире, 19 сл. в Муромском, 17 сл. в Гусь-Хрустальном, 7 сл. в Кольчугинском, 7 сл. в Юрьев-Польском, 5 сл. в Ковровском, 5 сл. в Меленковском, 5 сл. в Суздальском, 3 сл. в Александровском, 3 сл. в Петушинском, 3 сл. в Вязниковском, 2 сл. в Киржачском, 2 сл. в г. Радужный, 2 сл. в Судогодском, 1 сл. в Камешковском, 1 сл. в Собинском, 1 сл. в Селивановском). Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 27 783 случая заболевания (6224 сл. в г. Владимире, 3483 сл. в Гусь-Хрустальном, 3064 сл. о. Муром, 1998 сл. в Ковровском, 1720 сл. в Александровском, 1635 сл. в Петушинском, 1262 сл. в Юрьев-Польском, 1192 сл. в Вязниковском, 1110 сл. в Кольчугинском, 999 сл. в Суздальском, 913 сл. в Собинском, 695 сл. в Гороховецком, 752 сл. в Меленковском, 739 сл. в Киржачском, 628 сл. в Камешковском, 604 сл. в Селивановском, 414 сл. в Судогодском, 351 сл. в г. Радужном).